Der Gemeinderat in Pfinztal hat einstimmig beschlossen, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe den Betrieb des Pfinztaler Recyclinghofs übernimmt. Und was ändert sich dadurch für die Bürger?

Bei so einer Nachricht kann es schon mal passieren, dass sich ein Gemeinderat wie im Märchen fühlt. Das jedenfalls tat Markus Ringwald (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Pfinztaler Gemeinderats kund. Grund dafür war der dann einstimmig gefasste Gemeinderatsbeschluss, dass ab 2023 der Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Karlsruhe (AWB) den Betrieb des Pfinztaler Recyclinghofs übernimmt.

Was sich zunächst eher wie ein trockener Verwaltungsakt anhört, erfreute durchweg die Gemüter der Gemeinderäte. Von einer „Win-Win-Situation“ sprach Dagmar Elsenbusch (SPD) – davon, dass dadurch sogar der Service besser werde und die Gemeinde Geld spare. Die wichtigste Frage und deren Beantwortung für die Bürger dürfte aber sein: Was ändert sich und was bringt der Betriebswechsel?

Neue Wege müssen keine gefunden und befahren werden. Der Wertstoffhof bleibt am angestammten Platz in Berghausen. Ändern werden sich die Öffnungszeiten. Bisher – was weiterhin dieses Jahr gilt – öffnet der Wertstoffhof seine Pforten montags von 14 bis 17 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr und samstags – oftmals der Tag des Staus vor dem Hof – von 9 bis 15 Uhr. Ab 2023 sollen dann folgende Öffnungszeiten gelten: montags bis freitags 15 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 16 Uhr. Überdies sollen die Anlieferung und die Aufteilung der einzelnen Flächen für die Wertstoffe optimiert werden.

„Die Gemeinderatsentscheidung führt zu einem bürgernahen, serviceorientierten und nachhaltigeren Betrieb des Recyclinghofs“, verkündet im Nachgang die Pressesprecherin der Gemeinde, Elke Fleig. Zudem werden Personalkapazitäten frei. Dies wiederum kommt anderen Aufgabenbereichen in der Gemeinde zugute – beispielsweise der Pflege von Grünflächen oder des Gemeindewaldes.

Kosten für Zusatzleistungen waren bislang nicht mit abgedeckt

Und es gibt laut Gemeinderat und Verwaltung noch einen weiteren Punkt, der den Betriebswechsel rechtfertigt: Bisher erhält die Gemeinde laut der Abrechnung 2021 für den Betrieb des Recyclinghofs vom Landkreis knapp 200.000 Euro. Das decke zwar die Echtkosten des Hofs, nicht aber die Kosten, so die Verwaltung, für „erhebliche Zusatzleistungen“ durch Gemeindemitarbeiter, um den Betrieb sicherzustellen. Die Rede ist von rund 240.000 Euro für innere Leistungsverrechnungen.

Kurzum: Die Rückdelegation scheint für alle Seiten eine gute Lösung zu sein. Auch für den Landkreis, dessen Beweggründe dafür nicht uneigennützig sein dürften: Der AWB geht „dank einer landkreisweiten Professionalisierung solcher Recyclinghöfe“ im Falle von Pfinztal von einem jährlichen Einsparungspotenzial von 20.000 Euro aus.

Dass die Pfinztaler ihren Recyclinghof stark nutzen, zeigt ein Blick auf die angelieferten Wertstoff- und Grünabfallmengen (in Kilogramm pro Einwohner im Jahresschnitt): 17 Kilogramm Altholz; fünf Kilogramm Kartonage; drei Kilogramm Papier; 17 Kilogramm Bauschutt; zwei Kilogramm Metall; zwei Kilogramm Elektro-Kleingeräte.