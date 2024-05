Die aktuellen Gewerbeflächen in Pfinztal sind nahezu ausgereizt

Als Einnahmequelle spielt wie in allen anderen Kommunen die Gewerbesteuer in Pfinztal eine beträchtliche Rolle für den Gemeindehaushalt. 2023 betrugen die Pfinztaler Gewerbesteuereinnahmen 5,3 Millionen Euro. Allerdings sollte man dabei nicht verkennen, dass das Steueraufkommen nicht eins zu eins bei der Gemeinde bleibt. Über die Gewerbesteuerumlage erhalten Bund und Land einiges von dem Steuerkuchen ab.

Die letzten Erschließungen in Pfinztal liegen über zehn Jahre zurück

Gewerbe jedoch braucht Gewerbegebiete – unter Umständen eben auch die Entwicklung neuer Gewerbegebiete. In dieser Hinsicht hat sich in Pfinztal über einen längeren Zeitraum kaum mehr etwas getan. Die Erschließung neuer Gewerbegebiete liegt schon etliche Jahre zurück. Laut Rathaus waren das folgende Gebiete: Industriestraße Berghausen (1995), Wöschbacher Straße Berghausen (1995), Hammerwerk Söllingen (1999) und Hummelberg Berghausen beim ICT Fraunhofer Institut (2011).

Aus konkreten Überlegungen über die künftige Entwicklung von Gewerbegebieten macht das Rathaus auf Nachfrage fast schon ein Staatsgeheimnis. Von dort heißt es: „Aktuell gibt es interne Überlegungen, die wir derzeit nicht nach außen kommunizieren.“

So viele Möglichkeiten indes dürften es nicht sein, bedingt durch die topografische Lage der Gemeinde und wegen einer Vielzahl von Landschaftsschutzgebieten auf der Gemarkung. „Die aktuellen Gewerbeflächen“, wird im Gemeindeentwicklungsplan Pfinztal 2035 festgehalten, „sind in weiten Teilen belegt, verfügen also nur noch eingeschränkt über nutzbare Brachflächen und werden bereits weiter nachverdichtet.“

Erweiterungsflächen, lautet eine eher vorsichtige Einschätzung des Entwicklungsplans, gebe es im Bereich des ICT Fraunhofer Instituts. Genannt wird, ebenfalls bezogen auf Berghausen, in dem Planwerk der „Bereich Sonnenberg-Saalbusch“. In Söllingen könnte sich beispielsweise das Gebiet Bühl-Mitte für eine Nutzung als Mischgebiet in Betracht kommen. Kaum Bedarf für eine weitere Entwicklung von Gewerbeflächen wird in Wöschbach gesehen.

Anders könnte es in Kleinsteinbach aussehen, nicht zuletzt im Hinblick auf die Firma Rosswag. Wenn auch nicht namentlich im Gemeindeentwicklungsplan erwähnt, dürfte sich der dortige Hinweis – falls ein ansässiger Betrieb Interesse an einer Erweiterung habe, sollte im engen Kontakt mit der Verwaltung nach einer Lösung gesucht werden – auf besagte Industrieschmiede beziehen.

Und ganz allgemein gesprochen: Es gebe immer mal wieder Anfragen von Firmen, die eventuell expandieren wollten und sondierten, welche Gebiete dafür in der Gemeinde noch nutzbar wären, lässt das Rathaus durchblicken.