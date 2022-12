Drei Pfinztaler Ortsteile schaffen Ortschaftsräte ab, Wöschbach hält daran fest

2024 werden in den Ortsteilen die Ortschaftsräte abgeschafft, nur Wöschbach hält daran fest. Ortsteilbeauftragte sollen sich künftig um die Angelegenheiten kümmern.

Die Ortschaftsräte in Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach sind in absehbarer Zeit Geschichte. Besagte Gremien, einschließlich der Stellung eines Ortsvorstehers, finden künftig keine Berücksichtigung mehr in der Hauptsatzung der Gemeinde Pfinztal.

Mehrheitlich, bei 15 Ja-Stimmen, fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung, verständigte sich darauf der Gemeinderat bei seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Die Satzungsänderung tritt ab der nächsten Kommunalwahl (2024) in Kraft. Einen kompletten Ortschaftsrat wird es weiterhin im Ortsteil Wöschbach geben.

Zur Historie: Im Mai fasste der Gemeinderat mehrheitlich den Beschluss, die Ortschaftsverfassung abzuschaffen – und damit die Ortschaftsräte. Im Folgenden beschäftigen sich dann damit die vier Ortschaftsräte.

In Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach werden die Ortschaftsräte aufgelöst

In drei dieser Gremien, eben in Berghausen, Söllingen und Kleinsteinbach, fand sich eine Mehrheit mit jeweils vier gegen zwei Stimmen, die sich für die Abschaffung aussprach. Einzig der Ortschaftsrat von Wöschbach kam zu einer anderen Entscheidung. Das Votum für den Erhalt war einstimmig. Laut Hauptsatzung der Gemeinde können sich Ortschaftsräte nur selbst abschaffen. Und genau das taten die Wöschbacher nicht.

Alternativ zu den Ortschaftsräten respektive zu den Ortsvorstehern sollen ab 2024 Ortsteilbeauftragte in den jeweiligen Ortsteilen eingesetzt werden; verstanden als Bindeglied zwischen dem Ortsteil und dem Rathaus. Unberührt davon sollen übrigens die Ortsverwaltungen sein. An deren Erhalt will der Gemeinderat nicht rütteln.

Geklärt werden muss nun, welche konkreten Aufgaben und Kompetenzen Ortsteilbeauftragte haben sollen. „Wir brauchen da auf jeden Fall Rechtssicherheit“, betonte Hauptamtsleiter Christian Bauer. In Baden-Württemberg gebe es bislang nur eine Gemeinde, nämlich Bretzfeld, die das System Ortsteilbeauftragter fahre.

Ortsteilbeauftragte sollen als Bindeglied eingesetzt werden

Erste Überlegungen über Tätigkeitsfelder eines Ortsteilbeauftragten gibt es zwischenzeitlich auch in Pfinztal. Dazu könnten unter anderem gehören: Beratung der Bürger in allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten, Mitwirkung bei der Gestaltung des Ortsbildes, Vertretungsaufgaben der Rathausspitze im jeweiligen Ortsteil. Im Laufe des kommenden Jahres, so der Tenor im Gemeinderat, sollen die Aufgaben konkretisiert werden.

Als gute Diskussionsgrundlage bewertete Angelika Konstandin (SPD) die ersten Vorschläge dazu von der Verwaltung. Keineswegs aber dürfe das Ganze zu einem bürokratischen Monstrum werden, mahnte Markus Ringwald (CDU). Froh zeigte sich indes Sonja Rothweiler (Grüne) darüber, dass es auch nach den nächsten Kommunalwahlen in Wöschbach einen Ortschaftsrat gebe werde. Kritik am gesamten Prozedere äußerte Frank Hörter (CDU). Seiner Ansicht nach sei viel nicht zu Ende gedacht. Man hätte vor der Änderung der Hauptsatzung erst über Nachfolgeregelungen für Ortschaftsräte sprechen müssen – und nicht umgekehrt.