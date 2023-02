Einbrecher entwenden 400 Kilogramm schweren Tresor in Pfinztal

Unbekannte haben einen 400 Kilogramm schweren Tresor aus einem Haus in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) entwendet. Die Täter konnten den Safe jedoch nicht knacken, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tresor sei 150 Meter von dem Haus entfernt gefunden worden, in das sie über den Garten eingestiegen waren.

Außerdem klauten die Täter am Samstagabend Schmuck und einen Autoschlüssel. Offenbar hatten sie versucht, den Tresor mit einem Auto zu transportieren, zu dem sie den Schlüssel gestohlen hatten. Das Auto wurde in der Nähe des Tresors gefunden. Die Täter erbeuteten Gegenstände im Wert von 20.000 Euro.