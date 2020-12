Unbekannte Einbrecher sind in Pfinztal-Söllingen in ein Einfamilienhaus eingebrochen und haben dort Bargeld und mehrere elektronische Geräte geklaut. Durch die Terassentür waren die Einbrecher ins Innere des Hauses gelangt.

Bislang Unbekannte sind am Mittwoch in Söllingen in ein Einfamilienhaus in der Kapellenstraße eingebrochen und haben dort Geld und mehrere elektronische Geräte gestohlen.

Laut Pressemitteilung der Polizei hebelten die Täter zwischen 13.25 Uhr und 19.30 Uhr die Terassentür des Hauses auf und gelangten so ins Gebäude. Im Haus entwendeten sie mehrere elektronische Geräte und Bargeld.