Idee von Pfinztaler und Grünwettersbacher Tüftlern: Hat jeder künftig seinen eigenen Einkaufswagen im Auto?

Einfach, schnell und umweltbewusst einkaufen. An so einer Lösung arbeiten der Pfinztaler Knut Martin und der Grünwettersbacher Harald Kolb. Und so soll das Ganze im Detail aussehen.

Wie wäre es, wenn man seinen eigenen Einkaufswagen hätte, der automatisch über den Kofferraum und eine Andockstation ins Auto hineinfährt und sich dort befindet, wo das Ersatzrad ist? An so einem Wagen arbeiten der Pfinztaler Knut Martin und der Grünwettersbacher Harald Kolb. Sie nennen ihn „Buy rocks“.

Bis man eingestiegen ist, soll auch der Wagen im Auto sein. Der Wagen soll die Arbeitsvorgänge beim Einkauf auf ein Minimum reduzieren. Durch ihn gibt es kein mehrfaches Ein- und Ausladen an der Kasse, beim Fahrzeug oder zu Hause.

Martin hatte vor etwa vier Jahren die Idee, vor zwei Jahren meldete er das erste Patent an und seit gut einem Jahr ist Kolb als Konstrukteur im Boot. „Über einen Zeitungsartikel in den BNN bin ich auf Kolb aufmerksam geworden. Mir war wichtig, dass ich mit jemandem aus der Region zusammenarbeite und die Wege kurz sind“, sagt der 57-jährige Martin. Und so kamen die zwei Einzelkämpfer zusammen.

Der 56-jährige Kolb hatte in seiner 30-jährigen Tätigkeit als Konstrukteur schon häufig mit Patentanmeldungen zu tun. Dies spielte Martin in die Karten. „Ich äußere meine Wünsche und Harald setzt sie um“, so der Ideengeber. Und aus Ideen, Zeichnungen und Visionen werden so umsetzbare Konstruktionspläne.

Mit seiner Idee hat er schon viele Supermärkte, Automobilhersteller, Zulieferer und Investoren kontaktiert. Doch bisher hat er noch kein Unternehmen gefunden, das seine Idee umsetzen möchte. Die Resonanz bei deutschen Autobauern sei relativ gering, bei internationalen Herstellern und Bauern von Elektroautos sei sie schon etwas größer.

Daher arbeitet er gemeinsam mit Kolb aktuell an Prototypen. Mitte Februar sollen dazu alle Bestandteile da sein, Ende Februar soll ein Prototyp fertig sein. Insgesamt besteht ein Wagen aus mehr als 500 Einzelteilen. Eine Wagenversion mit einer Klappbox versenkt sich im ehemaligen Fach des Ersatzrades, eine weitere Version soll ein Volumen von 101 Litern haben und die große Version 225 Liter. Ein gewöhnlicher Einkaufswagen habe laut Martin ein Volumen zwischen 135 und 145 Litern. Bei der Größe der Griffe habe sich Kolb an den herkömmlichen Wagen orientiert.

„Vom Supermarkt bis zu Hause nimmt man jeden Artikel nur noch zwei Mal in die Hand“, sagt Martin. Beim Einladen der Ware scannt der Kunde die Ware dann eigenständig. Durch die gescannte Ware ist ein Aus- und Einladen an der Kasse nicht mehr notwendig.

Der Einkaufswagen passt in jedes Auto

So ein eigener Einkaufswagen passt dann in jeden Mittelklassewagen. Er hat viele Vorteile: die Bequemlichkeit, den Hygieneaspekt und Ersparnis von Zeit und Fahrwegen und damit CO2. Mit dem Wagen können größere Einkäufe bequem den Weg in die eigenen vier Wände finden.

Aber auch der Umweltaspekt ist nicht zu unterschätzen. „Man braucht keine Plastiktüten und auch an den Umverpackungen kann gespart werden. Obst kann direkt in den eigenen Wagen gelegt werden“, so der Pfinztaler, der sich inzwischen komplett diesem Projekt verschrieben hat.

Er rechnet mit einem Einsparpotenzial von 15 bis 20 Prozent pro Artikel. Der Einkaufswagen besteht aus mehreren Fächern, damit nichts mehr durcheinander fällt und zerdrückt werden kann, sowie einer Kühlbox. Gerade in Zeiten von Corona stelle das Einkaufen vor allem Stress und Hektik dar. Mit dem Wagen könnte die Wartezeit verkürzt und Zeit gewonnen werden.

„Am Anfang wollte ich zunächst das Leben von jedem erleichtern“, sagt der Pfinztaler. „Ich möchte die Faulheit der Leute ausnutzen und zeigen, dass das auch etwas Positives sein kann.“ Inzwischen hat er mehr den Umweltschutz und den Komfort mit der eingebauten Kühlbox im Blick. Auch Halterungen für leere Flaschen soll es geben, damit die Auffüllstationen in den Supermärkten besser genutzt werden.

Wagen mit intelligenten Beinen

Eine Herausforderung, die Kolb meistern musste, ist die Frage, wie der Einkaufswagen in das Auto kommt. „Das Auto steht jedes Mal anders auf dem Parkplatz“, sagt der Konstrukteur. Deshalb entwickelte er intelligente Beine, die Unebenheiten auf dem Boden ausgleichen können. Egal wie schräg der Boden ist, die Beine gleichen ihn aus.

„Das muss man sich vorstellen wie bei einem höhenverstellbaren Schreibtisch“, erklärt Kolb. „Die Beine fahren dann nacheinander ein.“ Er sorgt dafür, dass das „Einladen mit System“, wie er sagt, funktioniert. Ein Akku versorge das Display und die Kühlbox, die auch als Warmhaltebox genutzt werden kann.

Was aktuell noch etwas vernachlässigt wurde, sei die Programmierung der dazugehörigen App. Sobald ein Automobilhersteller gefunden sei, möchten sie diese forcieren. Die intelligente App soll eine Wunschliste verwalten und mit aktuellen Angeboten in den Supermärkten abgleichen. Beim Einlegen der Ware kann direkt gescannt werden. Die App soll zudem Rabattcodes und Punktesysteme berücksichtigen.

Und für wen soll der Einkaufswagen sein? „Für jeden“, sagt Martin. Er könne sich das auch gut bei Elektroautos vorstellen. Zudem sei das ein Projekt, das der Staat durchaus fördern könne.

Sein Wunsch ist, dass ein oder mehrere Autobauer den Einkaufswagen nachentwickeln und mit ihren Autos anbieten. „Ich bin überzeugt von der Idee“, gibt er seinem Projekt weiteren Nachdruck. Das Prinzip des Wagens sei auch für Handwerker und Vertreter adaptierbar.

Was die Kosten angeht, hänge das vor allem von der Menge der Wagen ab. Bei einer Verbreitung von einem Prozent der Autos liege der Einkaufspreis zwischen 500 und 700 Euro pro Wagen. Bei einer Verbreitung von zehn Prozent könne das schon der Verkaufspreis sein. Der Einkaufswagen könne bei einem Neuwagen mitgeliefert werden, aber auch im Nachhinein eingebaut werden.

Seit Martin an dem Projekt arbeitet, kauft er anders ein und beobachtet die Menschen beim Einkaufen und schaut, wie lange sie beim Einladen benötigen. Über 500 Personen in Supermärkten habe er zudem nach ihren Wünschen bei einem eigenen Einkaufswagen befragt.