Feuer in Dachwohnung eines Mehrfamilienhauses in Pfinztal-Söllingen

Bei dem Feuer konnten alle Parteien aus dem Gebäude gebracht werden. Ein Bewohner hat sich verletzt und muss in einer Spezialklinik behandelt werden.

Die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Pfinztal-Söllingen hat am Sonntagmittag gebrannt. Gegen 12 Uhr wurde laut Polizei die Feuerwehr alarmiert. Alle Bewohner konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Ein Bewohner hat sich beim Versuch das Feuer zu löschen die Hände verbrannt und musste nach Ludwigshafen in die Spezialklinik gebracht werden.

Aus der brennenden Wohnung schlugen Flammen aus dem Fenster. Eine große Rauchwolke war über dem Haus in der Pfinzstraße zu sehen. Für den Großeinsatz der Feuerwehr musste kurzzeitig die Straße gesperrt werden.

Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Höhe des Schadens. Auch ist unklar, ob Teile des Hauses noch bewohnbar sind oder ob die Wohnungen durch das Löschwasser zu stark beschädigt wurden.