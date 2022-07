Frau kommt mit Pkw von Fahrbahn ab und überschlägt sich bei Pfinztal

In der Berghausener Lehmgrubenstraße ist eine 27-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstag, gegen 0.20 Uhr, von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit ihrem Pkw überschlagen. Wie die Polizei informierte, wurde die junge Frau dabei leicht verletzt.

Den bisherigen Kenntnissen zufolge war die Kleinwagenfahrerin in Richtung Ortsausgang unterwegs und kam auf Höhe des dortigen Kinder- und Jugendhauses in scharfer Linkskurve wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge stieß sie gegen einen Steinpoller und gegen eine Mauer. Ihr Fahrzeug wurde von dort abgewiesen und überschlug sich. Schließlich blieb der Pkw auf dem Dach liegen.

Das Auto musste abgeschleppt werden und es wird ein Schaden von insgesamt rund 12.000 Euro angenommen.