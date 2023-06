Fronleichnam ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche. Seit dem 13. Jahrhundert begehen Christinnen und Christen an diesem Tag das Fest der leiblichen Gegenwart Christi in der Eucharistie.

„Wir feiern unsere Mitte, Jesus Christus, der sich im Brot als ‚Lebensmittel‘ uns hingibt“, erklärt Pfarrer Jens Maierhof von der katholischen Kirchengemeinde Stutensee-Weingarten. Nach der Einsetzung des Abendmahls am Gründonnerstag werde an Fronleichnam in besonders festlicher Weise und bewusst im Freien Eucharistie gefeiert, so Maierhof weiter.

Morgens wird der Blütenteppich ausgelegt

In seiner Gemeinde findet die zentrale Messfeier an diesem Donnerstag mit Prozession um 10 Uhr auf dem Platz vor der Kirche St. Michael in Weingarten statt. In den frühen Morgenstunden legen Frauen und Männer einen Blumenteppich aus, der den ganzen Tag über zu sehen sein wird.

Die katholische Kirchengemeinde Pfinztal freut sich besonders auf die Fronleichnamsprozession, nach der Corona-Zwangspause die erste seit 2019. „Die Festmesse zu Fronleichnam beginnt um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Wöschbach“, berichtet Pfarrsekretärin Beate Tezky.

Feierlich geschmückte Altäre

Die Prozession mit dem Leitgedanken „Herr, gib uns deinen Frieden“ führt die Gläubigen in einer kleinen Runde durch das Wöschbacher Unterdorf an feierlich geschmückten Altären vorbei. Wiederum werden die Texte und Gebete von Teams aus allen Ortsteilen gestaltet, um so das Zusammengehörigkeitsgefühl der Pfinztaler Katholiken zu stärken.

Auf den durchgängigen, aus Blumenspenden gestalteten Blütenteppich, der die ganze Strecke auf mindestens 600 Metern Länge mit herrlichen Motiven ziert, ist man in Wöschbach besonders stolz. Er beginnt vor dem Altar der Pfarrkirche, dem Start- und Zielpunkt der Prozession.

In der Kirche wurde der rund 20 Meter lange Blütenteppich seit 1974 vom Frauenkreis Wöschbach gestaltet. Bereits im Vorjahr haben einige junge Familien diese Arbeit übernommen. Der Generationenwechsel ist damit geglückt. Der Frauenkreis unterstützt diese jungen Familien bei den vorbereitenden Arbeiten.

Feuerwehr sichert Prozession

Für die Absicherung der Prozession sorgen die Mitarbeiter der Gemeinde Pfinztal in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wöschbach. Auch der Musikverein Frohsinn Wöschbach und der Biohof Petrik leisten Unterstützung. Die Kirchengemeinde dankt außerdem den Anwohnern für ihr Verständnis. Der Blumenteppich in der Kirche kann auch noch einige Tage nach der Prozession bestaunt werden.

In Walzbachtal-Jöhlingen beginnen die Feierlichkeiten zu Fronleichnam in diesem Jahr um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst im Pfarrhof, bei schlechtem Wetter in der Kirche.

Die anschließende Prozession führt über die Kreuzstraße, die Jöhlinger Straße, Friedrich- und Bahnhofstraße zum Kindergarten und zurück über die Bahnhofstraße zum Wendelinus-Brunnen bei der Kirche. Dort sowie beim Kindergarten gibt es ebenfalls einen Blumenteppich.

Wortgottesdienst für Kinder

Der Festgottesdienst in St. Heinrich und Kunigunde in Neureut-Kirchfeld beginnt um 9.30 Uhr und wird vom Kirchenchor sowie dem Musikverein Neureut mitgestaltet, wie Monika Leicht von der römisch-katholischen Kirchengemeinde Karlsruhe-Hardt mitteilt, zu der auch Eggenstein-Leopoldshafen gehört.

Für Kinder findet ein Wortgottesdienst statt. Nach dem Gottesdienst sind alle zur Fronleichnamsprozession sowie dem Pfarrfest im Pfarrgarten eingeladen.