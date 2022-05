Für die Gemeinde Pfinztal fallen künftig höhere Ausgaben an

Die Gebühren werden gedeckelt, entscheidet der Gemeinderat mehrheitlich. Grundlage dafür: Ein Antrag der SPD-Fraktion und nicht zuletzt die Berichterstattung in den BNN.

Für einige Wellen sorgte im vergangenen Jahr die Berichterstattung über eine syrische Familie, die an die 1.500 Euro „Miete“ (die Gemeinde spricht von Gebühren) für eine 80 Quadratmeter große Wohnung zahlte. Geld zum Leben, obwohl der Familienvater arbeitet, blieb so gut wie keines übrig. Die Familie war wegen fehlenden Wohnraums in einer Obdachlosenunterkunft untergebracht.

Deutlich geringer fallen nun die Gebühren aus. Je nach Wohnung liegt die Gebühr für eine vierköpfige Familie nun zwischen 537 und 685 Euro. Hinzu kommen Betriebskosten. Durch die Minderung der Gebühren und die Deckelung entstehen für die Gemeinde aber auch höhere Kosten. Bei einer Belegung aller möglichen Plätze geht die Verwaltung von einem „ungedeckten Aufwand“ in Höhe von über 400.000 Euro aus.

In Pfinztal leben aktuell 208 Personen in Obdachlosen- beziehungsweise Flüchtlingsunterkünften. Die Abweichungen bei den Gebühren kommen deswegen zustande, weil die einzelnen Objekte in unterschiedliche Kategorien wie Lage, Anbindung und Ortsteil eingeteilt werden.