Achim Kirchenbauer verlässt den Pfinztaler Gemeinderat nach 22 Jahren

Das mit dem „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“ mag etwas abgedroschen klingen. Und doch steckt ein bisschen Wahrheit in den Zeilen des Lieds von Udo Jürgens. Vielleicht nicht für jeden 66-Jährigen – aber sicherlich für einen aus Pfinztal: für Achim Kirchenbauer.

Die 66, eben das Alter, in dem er nun den Pfinztaler Gemeinderat verlässt, passt zum Leben des langjährigen CDU-Gemeinderats. Aus gesundheitlichen Gründen gibt er sein Mitwirken dort auf. An diesem Dienstag wird Achim Kirchenbauer verabschiedet.

22 Jahre war er Gemeinderat. 1999 wurde der 1955 geborene Söllinger in das Gremium gewählt. Seit 1977 ist er verheiratet – in der Summe 44 Jahre. Elf Jahre war er Schöffe und ebenso elf Jahre Kirchengemeinderat. Und mit 66 hört er auf. „Sehen Sie. Viele meiner wichtigen Lebensdaten haben was mit der elf zu tun – 11, 22, 44, 55, 77, 99 und nun die 66“, erzählt er schmunzelnd im Gespräch mit den BNN.

Die innere Einstellung war und ist für mich immer wichtig. Nicht das Parteibuch. Achim Kirchenbauer, CDU-Gemeinderat

Zufall? Egal. Bemerkenswert ist es schon. Genauso wie sein kommunalpolitisches Wirken. „Die innere Einstellung war und ist für mich immer wichtig. Nicht das Parteibuch“, sagt der Mann, der fast bei der SPD gelandet wäre.

Achim Kirchenbauer wäre fast bei der SPD gelandet

Kirchenbauer wuchs im „roten Viertel“ von Söllingen auf, als „Waldgässler“ in der Waldstraße. Hätte es da nicht seinen politischen Ziehvater, das CDU-Urgestein Franz Schäfer, gegeben, müsste oder dürfte heute Kirchenbauer zwischen Dagmar Elsenbusch und Angelika Konstandin auf der „Sozi“-Seite des Gemeinderates sitzen. Nur ein Gedanke. Schwamm drüber.

Den Hardcore-CDUler hängte Kirchenbauer ohnehin nie raus. „Für mich war es immer wichtig, über die Parteigrenzen hinaus sachlich über die wichtigen Themen zu sprechen.“ Was das angehe, habe sich im Laufe der Zeit im Gemeinderat leider einiges verändert. Es gebe mehr und mehr Positionskämpfe. „Vieles ist unberechenbarer geworden. Kommunalpolitik braucht aber Verlässlichkeit. Sie braucht die Bereitschaft für Kompromisse.“ Nicht Positionen sollten im Vordergrund stehen, sondern Inhalte.

Der Job als Gemeinderat hat Kirchenbauer auch schlaflose Nächte bereitet

Themen wie Kindergarten – „deswegen habe ich mich für ein Mandat als Gemeinderat beworben“ – Finanzen, die Wasserversorgung, Baugebiete, die Feuerwehr oder die Schulen lagen ihm immer am Herzen. „Ja, die Arbeit hat Spaß gemacht. Vor allem der Kontakt mit den Bürgern. Das werde ich sicherlich vermissen“, räumt er ein.

Aber Gemeinderat zu sein, sei auch ein aufreibender Job, einer, der ihm oft genug schlaflose Nächte bereitet habe – beim Gedanken an „seine liebenswerte und schöne Gemeinde mit allerdings eingeschränkten finanziellen Mittel“. Dass er jetzt aufhört, versteht Kirchenbauer, der von 2004 bis 2020 Fraktionsvorsitzender war, als Staffelübergabe.

Und mit 66 geht´s ja auch weiter: als Familienvater, als Ehemann von Frau Silvie, die viel Verständnis für seine Arbeit aufbrachte, als Opa und als einer, der sein Pfinztal gegen nix auf der Welt tauschen würde.