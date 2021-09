Vorfall im Kommunalgremium

Ist Frank Hörter im Pfinztaler Gemeinderat mit 20.000 Euro beworfen worden?

Die Schilderungen muten seltsam an: In Pfinztal ist auf einer Ratssitzung ein Gemeinderat dem Vernehmen von Beobachtern nach mit Geld beworfen worden – viel Geld in einem Bündel. Es ging wohl um ein Grundstück, dass dem CDU-Gemeinderat gehörte.