Völlig konzeptlos

Gemeinderat Pfinztal zieht zurück in den engen Selmnitzsaal – aber was ist mit dem Corona-Abstand?

In der Hagwaldhalle in Kleinsteinbach fand der Gemeinderat Pfinztal einen Unterschlupf, coronabedingt. Nun geht es zurück in den engen Selmnitzsaal. Aber was ist mit dem Corona-Abstand und wo ist eigentlich das Hygienekonzept?