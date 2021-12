Mehrheit des Pfinztaler Gemeinderates lehnt eine Baumschutzsatzung für die Gemeinde ab

Von besinnlicher Vorweihnachtsstimmung war bisweilen bei der letzten Gemeinderatssitzung 2021 in Pfinztal nichts zu spüren. Ein Tagesordnungspunkt brachte die Gefühlslage von so manchem Gremiumsmitglied in Wallung.

Es ging mal wieder ums Thema Baumschutzsatzung. Um es vorwegzunehmen: In nächster Zeit dürfte und sollte das Thema nicht mehr im Gemeinderat aufschlagen. Mehrheitlich, mit den Stimmen von CDU und SPD, sprach sich der Gemeinderat explizit dagegen aus, dass in Pfinztal eine Baumschutzsatzung erstellt wird.

Rein formal gesehen stand bei der Sitzung eine Entscheidung für oder gegen eine Baumschutzsatzung gar nicht auf der Tagesordnung. Vielmehr stellte das Büro „faktorgrün“ seinen Bericht über eine Gesamtstrategie „Bäume im Siedlungsbereich“ vor. Die meisten Punkte und Anregungen darin fanden im Gemeinderat durchaus Zustimmung.

Einigkeit herrscht über die Bedeutung der Bäume

Einig ist man sich über die wichtige Bedeutung von Bäumen für die Gemeinde und nicht zuletzt für den Klimaschutz. Somit wäre fast alles im grünen Bereich gewesen. Hätte es nicht den einen Punkt im Strategiebericht gegeben. Unter der Vorgabe „Verbindlichkeiten schaffen“ war da zu lesen: „Baumschutzsatzung erstellen, einführen und umsetzen.“

Der Gedanke, es könnte sich hierbei um die Einführung einer Baumschutzsatzung durch die Hintertür handeln, kam bei so manchem Gemeinderat und erst recht in der Zuhörerschaft auf. Etliche Mitglieder des Pfinztaler Obst- und Gartenbauvereins wohnten der Sitzung bei. Dass sie rundweg solch eine Satzung ablehnten, hatten die Vereinsvertreter in den vergangenen Monaten immer wieder kundgetan.

Insbesondere „Verbote als zentrales Element einer Baumschutzsatzung“ brachten sie auf die sprichwörtliche Palme. Verbunden mit einer Baumschutzsatzung sei überdies ein großer bürokratischer Aufwand.

Kommunikation lief nicht optimal

Rückblickend betrachtet lief die Kommunikation zwischen Verwaltung und den Skeptikern in Sachen Baumschutzsatzung nicht optimal ab. Beide Seiten nahmen für sich immer wieder den Part der Unverstandenen ein.

Als „rosa Elefanten, der ständig im Raum steht“, betitelte Tamara Schönhaar die Diskussion über die Satzung. Nebenbei: Es war für die Leiterin des Fachbereichs Umwelt und Stadtentwicklung die letzte Gemeinderatssitzung in Pfinztal. Die Ideengeberin für eine Baumschutzsatzung wechselt als Bürgermeisterin nach Stutensee.

Eigentlich, das jedenfalls sah die Sitzungsvorlage vor, sollte der Gemeinderat das Strategiepapier als Grundlage für künftige Beratungen und Entscheidungen – auch auf Verwaltungsebene – anerkennen. Damit zeigte sich Markus Ringwald (CDU) nicht einverstanden.

„Wir können den Bericht zur Kenntnis nehmen. Mehr aber auch nicht.“ Abgesehen davon müsse der Abschnitt „Verbindlichkeiten schaffen durch eine Baumschutzsatzung“ gestrichen werden, lautete ein entsprechender Antrag seiner Fraktion. Einen ähnlich lautenden Antrag stellte Dagmar Elsenbusch für die SPD mit dem Zusatz: „Wir sollten besser Anreize schaffen, die Bürger mitnehmen.“

Diskussion ein „Pseudo-Kompetenzgerangel“

Die Diskussionen der vergangenen Monate über eine Baumschutzsatzung bezeichnete Monika Lüthje-Lenhart (Grüne) als „Pseudo-Kompetenzgerangel“. Ihr Fazit: „Wir sollten eine Baumschutzsatzung nicht grundsätzlich ausschließen.“ Eins drauf setzte noch Sonja Rothweiler (Grüne), die eine „populistische Stimmungsmache gegen eine Baumschutzsatzung“ ausmachte.

Kenntnisnahme und weitere Beratungen in dieser Sache schlug Klaus-Helimar Rahn (ULiP) vor. Mitnichten, befand Roland Vogel (CDU). Seine Fraktion lasse sich nicht aufs Glatteis führen, indem sie das Strategiepapier anerkenne und somit indirekt für eine Baumschutzsatzung stimmen würde.