Auf dem Gnadenhof in Berghausen haben vernachlässigte Tiere ein paar schöne letzte Jahre

Der Gnadenhof in Pfinztal nimmt Tiere auf, die ihren Besitzern über den Kopf wachsen und die das Veterinäramt ihren Haltern wegnimmt. Auch alte Rennpferde leben dort in Frieden.

Heimliche Stars gibt es etliche auf dem Areal der AG Tierschutz Pferde & Co in Berghausen. Der taube Albino-Kater Romeo beispielsweise, der sich entspannt auf einem Heuballen räkelt. Oder das asiatische Hängebauchschwein Emma, das sich grunzend an einer Wasserlache gütlich tut.

Auf dem Tierschutzhof in Berghausen finden kranke, alte, verwahrloste und misshandelte Tiere ein neues Zuhause. Natürlich gibt es noch etliche weitere Tiere.

„Wir haben zehn Pferde, vier Ponys, zwei Esel, 16 Ziegen und eine Laufente“, zählt Guido Stickel auf. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende ist der Herr über die Zahlen und für die Technik auf dem Areal, an dem es ständig etwas zu reparieren gibt, verantwortlich.