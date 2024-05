Hundefreunde Pfinztal bieten Erste-Hilfe-Kurse für Hunde an

Rettungssanitäter alarmieren und auf schnelle Hilfe hoffen? Wenn ein vierbeiniges Familienmitglied einen medizinischen Notfall hat, ist das wohl eher keine Option. Doch es muss ja nicht gleich der Extremfall eintreten, der zwingend fremde Hilfe für den Hund erfordert.

Die Hundefreunde Pfinztal haben wieder einen Erste-Hilfe-Kurs für den Hund angeboten. Krisensituationen im Alltag des Vierbeiners erkennen und die entsprechenden Schritte ergreifen zu können gehört zu den Zielen des Kurses. Dazu hat der Verein eine Referentin von der Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) eingeladen. In kürzester Zeit sei der Kurs ausgebucht gewesen, so die Gesamtübungsleiterin Melanie Föll. In einem zweistündigen Vortrag wird die Referentin die wichtigsten Tipps und Tricks rund um den Vierbeiner in Not verraten. Dazu gehört auch, wie die Besitzer schnell selbst an ihr verletztes Tier Hand anlegen können, welche Gefahren aus der Natur drohen oder was die Hundeapotheke alles so bereithalten sollte.

Folgekurs noch in diesem Jahr in Pfinztal möglich

Es sei nicht ausgeschlossen, dass es dieses Jahr noch einen Folgekurs geben könne, so Föll. Sie empfiehlt, öfter mal einen Blick auf die Vereinshomepage zu werfen. Zu seinem 50-jährigen Bestehen habe der Verein sich voriges Jahr umbenannt. Aus dem Hundesportverein Wöschbach wurden die Hundefreunde Pfinztal. Die Angebote wurden modernisiert und auch Kursangebote und Workshops rund um den Hund mit ins Vereinsprogramm aufgenommen. „Dies bescherte uns einen kräftigen Mitgliederanstieg“, so Föll.

Auch die ehrenamtliche Gesamtübungsleiterin hat hier einen Erste-Hilfe-Kurs für ihre Hunde Wilma und Horst absolviert. „Aufklärung tut Not“, sagt sie. Nicht immer sei es der Giftköder auf der Wiese, der den Hund vergifte. Hundebesitzer könnten ihrem Tier durch Unwissen schaden, wenn Schokolade, Trauben, rohe Kartoffeln, Tomaten oder Paprika auf dem Speiseplan stünden.

Erste-Hilfe-„Wuff“-Kurse bietet der Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg Region Karlsruhe an. „Jeder, der sein Tier liebt, sollte die Zeit in die angebotenen Kurse investieren“, sagt Alisha Rapp, Ausbilderin vom ASB Durlach. Dazu gehöre auch, seine Hausaufgaben zu machen. „Das heißt, mit dem Hund vorab den Ernstfall zu üben.“

Zu den häufigsten Notfällen beim Tier gehören Verletzungen, so Rapp. Doch so einfach lasse ein verletzter, aufgeregter Hund eine Wundversorgung nicht zu. Rapp empfiehlt, den Ernstfall vorab spielerisch zu üben, etwa mit einer Bandage oder einem Verband an der Pfote. Dies solle spaßhaft in ein Beschäftigungsspiel eingebaut werden. Auch sei es sinnvoll, den Hund daran zu gewöhnen, sich zur Kontrolle oder Diagnostik der Mundschleimhaut ins Maul schauen und fassen zu lassen, um im Ernstfall Schädliches entfernen zu können. Übrigens: Den Puls bei einem Hund misst man an der Innenseite des Oberschenkels.