Imker in der Region schlagen Alarm wegen der Asiatischen Hornisse

Die Asiatische Hornisse breitet sich immer weiter aus. Die Imker in der Region sehen das als zunehmende Bedrohung und schlagen Alarm. Die invasive Art ernährt sich vor allem von Honigbienen.

Die „Vespa velutina nigrithorax“, so ihr vollständiger Name, stammt aus Südchina und wurde durch Pflanzentransporte auf Containerschiffen in verschiedene Länder eingeführt, wie zum Beispiel Korea und Japan. 2004 erreichte sie Südfrankreich.

Das erste frei fliegende Tier auf deutschem Boden wurde 2014 in Waghäusel nachgewiesen. Zwei Jahre später wurde in Karlsruhe ein Nest gesichtet. Im vergangenen Jahr hat sie sich verstärkt in Baden-Württemberg verbreitet.

Asiatische Hornissen scheuen Nähe zur Stadt nicht – und sie vermehrt sich schnell

Die Asiatische Hornisse sei nur tagaktiv und siedele vermehrt auch in stadtnahen Gebieten, erklärt Manfred Verhaagh, ausgewiesener Insektenexperte am Naturkundemuseum Karlsruhe.

Ab etwa April beginnt sie mit dem Bau eines Primär- oder Gründernestes an geschützter Stelle. In den meisten Fällen folgt im Laufe des Sommers der Umzug in ein Zweitnest, oft in hohen Baumwipfeln. Wegen der Lage ist es oft erst im Spätjahr sichtbar, wenn das Laub gefallen ist.

Das Nest ist kugel- oder birnenförmig und bis zu einen Meter hoch. Das Einflugloch ist seitlich, die Hülle wesentlich dicker mit muschelförmiger Struktur, was zu einer besseren Wärmedämmung führt.

Die Volksstärke ist deutlich größer und entsprechend auch die Anzahl der Jungköniginnen mit bis zu 1.000. Fachleute schätzen daher, dass sich der Bestand jährlich verzehnfachen kann.

Imker aus Graben-Neudrof hat sechs von sieben Bienenvölkern verloren

Die Asiatische Hornisse hat eine schwarze Grundfärbung mit einem breiten orangefarbenen Streifen am Hinterleib und einer feinen gelben Binde am ersten Segment. Die Kopfvorderseite ist orange, die Beinenden sind gelb. Der Körper ist zwischen 17 und 32 Millimeter lang.

Um möglichst rasch Maßnahmen zum Fang der Königinnen und Beseitigung der Nester zu veranlassen, bittet das Umweltministerium um Meldung von Sichtungen an die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW).

Zafer Kaya, Imker und gleichzeitig Hornissenfachberater aus Graben-Neudorf, verlor vor zwei Jahren sechs seiner sieben Bienenvölker durch Überfälle von Asiatischen Hornissen. „Das war ein regelrechtes Gemetzel“, erinnert er sich.

Die Asiatischen Hornissen lauern den Honigbienen vor dem Eingang ihres Bienenstocks auf, beißen Kopf und Hinterleib ab und fressen nur das muskulöse Fleisch am Brustbereich.

Imker aus Pfinztal setzen auf neuartige Falle aus Frankreich

Auch Reiner Ewald und Heike Jung aus Pfinztal haben schon ein Volk verloren. Sie versuchen, Vorkehrungen zu treffen, indem sie etwa die Einfluglöcher verengen. „Wir können aber nicht den ganzen Tag die Völker bewachen“, räumt Jung ein.

Für sie ist es besonders wichtig, Aufklärungsarbeit zu leisten und aufmerksam zu sein. Optimal wäre es, die Primärnester zu erwischen. Bei Fallen sei Vorsicht geboten, da manche auch wertvolle Insekten töten können.

Große Hoffnung setzen sie in eine neuartige Falle aus Frankreich, die sehr selektiv vorgeht. Als Lockstoff bietet sich Alkohol an, der nur die Asiatische Hornisse anzieht.

In zehn Jahren wird der Druck so groß sein, dass die Bienen keine Chance mehr haben. Thomas Stiefel

Imker aus Stutensee

Für Thomas Stiefel von der Imkerei Stiefel in Stutensee sind die Aussichten düster. „In zehn Jahren wird der Druck so groß sein, dass die Bienen keine Chance mehr haben“, befürchtet er.

Man müsse massiv dagegen vorgehen und vor allem die Bevölkerung sensibilisieren. So habe ihm vor wenigen Wochen eine Kundin beim Wochenmarkt erzählt, sie hätte in einem hohen Baum in Eggenstein ein Nest „wie ein Ballon“ gesehen.

Der Verdacht wurde bestätigt und das Nest konnte fachmännisch entfernt werden.

Bienen werden in Stress versetzt, der bis zur Depression führen kann

Für Imkerin Cathrin Kistner aus Graben-Neudorf ist es eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, durch Meldungen genaue Kartierungen zu ermöglichen. Sie spricht jeden Bekannten an, besonders Hundebesitzer, „die immer draußen unterwegs sind“.

Kistner betont die Bedeutung der heimischen Insekten für Naturschutz und Artenvielfalt und betrachtet die Bedrohung durch die Asiatische Hornisse als außerordentlich groß.

Diese fressen nicht nur Bienen, sondern versetzen sie auch in Stress, der bis zur Depression führen kann. Gerade Winterbienen brauchen viel Ruhe. Wittern sie Gefahr, fliegen sie nicht aus, finden keine Pollen und können sich kein Fettpolster zulegen.