Jugendliche versuchen in Pfinztal-Kleinsteinbach ein Auto zu stehlen

Am Dienstag gegen 4.30 Uhr haben zwei bislang unbekannte Jugendliche in der Ellenbogenstraße in Pfinztal-Kleinsteinbach versucht ein Auto zu stehlen. Die Polizei teilte mit, dass das Fahrzeug am Fahrbahnrand unverschlossen geparkt war. Die beiden Jugendlichen entdeckten einen kaputten Ersatzschlüssel und versuchten mehrfach das Auto damit zu starten.

Zwischenzeitlich stiegen die Jugendlichen aus, um die vereiste Frontscheibe freizukratzen. Den Dieben gelang es offenbar das Fahrzeug ein paar Meter nach vorne zu bewegen bis der Motor wieder ausging. In diesem Moment kam ein Zeuge hinzu und schlug die beiden in die Flucht.

Der Zeuge beschrieb die Tatverdächtigen als knapp unter 18 Jahre alt. Beide trugen blaue Jeans, eine FFP2-Maske und jeweils einen dunkelfarbenen Kapuzenpullover. Die Polizei fand außerdem zwei Fahrräder werden, die offenbar den Dieben gehören.

Zeugen oder Hinweisgeber können sich unter (07 21) 4 90 70 bei der Polizei melden.