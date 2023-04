Junges Mädchen verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Ein 6-jähriges Mädchen ist am Freitagmittag in Kleinsteinbach bei einem Unfall mit einem Auto leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte das Mädchen gegen 13.15 Uhr einen Fußgängerweg am Kreisverkehr an den Straßen Pforzheimer Straße und Bockstalstraße. Ein 78-jähriger Autofahrer, der aus dem Kreisverkehr in die Bockstalstraße abbiegen wollte, übersah das Mädchen. In der Folge fuhr der 78-Jährige das Mädchen an. Die 6-Jährige wurde für weitere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.