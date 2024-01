Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer bei Mutschelbach

Zeugen haben in der Nacht zum Montag auf der Bocktalstraße Richtung Mutschelbach einen Fahrer beobachtet, der in Schlangenlinien fuhr.

Ein 59-Jähriger ist in der Nacht zum Montag auf der Bocktalstraße in Richtung Mutschelbach von mehreren Zeugen beobachtet worden, wie er Schlangenlinien fuhr. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der Mann in einem schlechten gesundheitlichen Zustand.

Der Verdächtige fuhr einfach weiter

Ein Zeuge konnte beobachten, wie der 59-Jährige in Schlangenlinien fuhr und dadurch immer wieder entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdete. An einem Parkplatz stoppte der Verdächtige seine Fahrt und wurde von dem Zeugen angesprochen. Dieser bemerkte, dass der 59-jährige Autofahrer keinen fahrtauglichen Zustand aufwies und verständigte die Polizei. Währenddessen setzte der Mann unvermittelt seine Fahrt fort, um anschließend erneut anzuhalten. Hierbei gelang es dem Zeugen den fahruntauglichen Mann bis zum Eintreffen der Polizei am Weiterfahren zu hindern.

Polizeibeamte stellten bei der Kontrolle des 59-Jährigen fest, dass dieser sich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befand. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von etwa 0,8 Promille.