Unbekannte brechen in Wohnung in Söllingen ein und entwenden Tresor

Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung Söllingen eingebrochen und haben einen Tresor geklaut. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 17.15 und 21 Uhr in ein Wohnanwesen eines Mehrfamilienhauses in der Haldenstraße in Söllingen eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter Zutritt durch das Einschlagen einer Fensterscheibe. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entwendetet einen Möbeltresor samt Inhalt.

Der Diebstahlsschaden liegt im geschätzten dreistelligen Bereich. Der Sachschaden ist unbekannt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (07 21) 4 90 70 zu melden.