Die Ortschaftsräte in Söllingen, Rußheim und Friedrichstal haben wegen Corona weniger getagt. Die Öffentlichkeit hat davon wenig bemerkt. Braucht es die Gremien überhaupt noch?

Vor 50 Jahren schlossen sich mit der baden-württembergischen Kommunalreform bis dahin selbstständige Gemeinden zu größeren Verwaltungseinheiten zusammen. Die kleineren Partner in den neuen Einheiten erhielten damals das Instrument der Ortschaftsräte. Viele haben sich mittlerweile aufgelöst. Im Verbreitungsgebiet der Hardter BNN-Ausgabe gibt es nur noch die Ortschaftsräte in Dettenheim, Pfinztal und Stutensee.

Zweifel an Existenzberechtigung

Das allmähliche Zusammenwachsen der Gemeinden über die Jahrzehnte hinweg lässt immer wieder Zweifel an ihrer Existenzberechtigung aufkommen. Unstrittig sei der Ortschaftsrat nie, sagt der Söllinger Ortsvorsteher Tilo Reeb. Es gebe Bedenkenträger, die den Ortschaftsrat in seiner Existenz in Frage stellen. Ein Versuch zur Selbstauflösung habe vor zwei Jahrzehnten jedoch keine Mehrheit erhalten.