Ausstellung im Schlachthof

Künstler aus Pfinztal will mit Skulpturen Zeichen gegen Ukraine-Krieg setzen

„Der stumme Mann“ heißt die Skulptur, die den Künstler Pavel Miguel von Kuba nach Deutschland brachte. Zurzeit arbeitet er in Berghausen an einer drei Meter hohen Version davon, die er demnächst im Schlachthof in Karlsruhe ausstellen möchte.