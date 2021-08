Künstliche Intelligenz erfasst die Straßen in Pfinztal

„Wir liefern das Komplettpaket – also Handy, App, Updates und die anschließende Auswertung der erfassten Daten“, erklärt bei einer Einführungsstunde im Pfinztaler Bauhof vialytics-Mitarbeiterin Regina Gerok. Die Anwendung ist denkbar einfach: Das Handy wird per Halterung an der Innenseite der Windschutzscheibe angebracht. Ein schwarzes Vlies auf dem Armaturenbrett soll störende Spiegelungen abhalten. Übrigens ein Prinzip, dass auch beim Football angewandt wird – und zwar in Form eines schwarzen dicken Striches unter den Augen („Eye Black“).

Ist das alles erledigt – es dauert wenige Minuten – kann´s auch schon losgehen. Die Kamera des Handys in Verbindung mit der Software scannt die Fahrbahn ab. Alle vier Meter wird ein Bild gemacht und gleichzeitig abgespeichert. „Das ganze System basiert zu 100 Prozent auf einer künstlichen Intelligenz“, erläutert Gerok weiter.

Algorithmen (vereinfacht ausgedrückt festgelegte Handlungsvorgaben) verarbeiten dabei die eingehenden Bilddaten. So lassen sich beispielsweise Risse, Schlaglöcher, wie überhaupt die Straßenstruktur und Straßenverläufe erfassen. GPS (Positionsbestimmung über Satelliten-Signale) sorgt dafür, dass jede Bilddatei der tatsächlichen Position des betreffenden Straßenabschnitts zugeordnet werden kann.