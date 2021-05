Serie „Wir geben Künstlern eine Stimme“

Die Corona-Krise hat den Pfinztaler Künstler Miguel produktiver gemacht

Der Künstler Pavel Miguel lebt in Pfinztal. 1962 wurde er in Cienfuegos auf Kuba geboren. In seiner Kunst verarbeitet er auch die derzeitige Situation mit dem Coronavirus. „Ein Künstler arbeitet am besten in der Krise“, sagt der 59-Jährige.