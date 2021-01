Ist der Landkreis Karlsruhe eine Inklusionswüste?

Mutter aus Pfinztal sucht verzweifelt Hortplatz für ihren Sohn im Rollstuhl

Der achtjährige Finn Steinhübel, der im Rollstuhl sitzt, soll nach der Schule zu einer Tagesmutter anstatt zu anderen Kindern in den Hort. Denn in seiner Heimatgemeinde Pfinztal gibt es kein inklusives Angebot. Seine Mutter kämpft für sein Recht an Teilhabe.