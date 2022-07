365 Tage im Jahr Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu sein, geht nicht. Schließlich hat ein Rathauschef auch Anspruch auf Urlaub, kann mal krank werden oder ist anderweitig verhindert. Tritt dieser Fall, eben eine Verhinderung ein, schlägt die Stunde der Bürgermeisterstellvertreter.

Üblicherweise wählt der jeweilige Gemeinderat zu Beginn einer Amtsperiode aus seiner Mitte die Stellvertreter. In Großen Kreisstädten ist der Beigeordnete respektive der Bürgermeister der erste Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Die BNN fragten in einigen Hardt-Gemeinden nach, wie sie das Prozedere mit den Stellvertretern handhaben.

Stellvertreter sind vollwertige Bürgermeister

Die Funktion des Stellvertreters ist rechtlich in den Gemeindeverordnungen festgelegt. Unterschiede kann es zum Beispiel bei der Entschädigung für den Ehrenbeamten auf Zeit geben. „Das Vertretungsrecht ist vollumfänglich“, sagt Jürgen Ehrmann, Hauptamtsleiter in Eggenstein-Leopoldshafen.

Genaugenommen handle es sich um eine „Verhinderungsvertretung“, ergänzt Elke Fleig, Pressefrau der Gemeinde Pfinztal. Die Vertretungsmacht des ehrenamtlichen Stellvertreters sei unbeschränkt und unbeschränkbar wie die des Bürgermeisters.

Kurzum: Die Stellvertreter sind nicht einfach „Grüßauguste“, sondern für die Zeit der Vertretung vollwertige Bürgermeister.

Wer wird Bürgermeister-Stellvertreter?

Üblicherweise legt das der Gemeinderat einer Kommune fest. Zumeist gibt es mehrere Stellvertreter, die untereinander wiederum eine Rangfolge haben. Aus den Reihen der größten Gemeinderatsfraktion, das jedenfalls ist Usus, kommt der erste Stellvertreter. Dann folgen weitere – Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier ... Über die Anzahl entscheidet der Gemeinderat. In Weingarten gibt es beispielsweise fünf Stellvertreter, in Pfinztal vier, in Walzbachtal sind es drei.

Kompetenzen und Zuständigkeiten von stellvertretenden Bürgermeistern

Bei einer allgemeinen Stellvertretung – zum Beispiel bei längerer Abwesenheit des amtierenden Bürgermeisters – könne der Amtsinhaber keine Weisungen an seine Stellvertretung geben, erläutert Timur Özcan (SPD), Bürgermeister von Walzbachtal. In der Praxis dürfte das aber so gut wie nie so restriktiv vom Stellvertreter ausgelegt werden.

Intern, heißt es in den Gemeinden, gebe es natürlich zwischen dem Bürgermeister und der Stellvertretung Absprachen. Aber es gilt auch: Das letzte Wort hat der tatsächliche Amtsinhaber. Und dies sei im Falle einer Verhinderungsvertretung nun mal der Stellvertreter, betont Fleig.

Bürgermeister-Stellvertreter ist ein Ehrenamt

Reich werden kann kein Stellvertreter. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es einen Ersatz für die Auslagen und für den Verdienstausfall. In Weingarten und Pfinztal beträgt der Tageshöchstsatz dafür 80 Euro, in Eggenstein-Leopoldshafen bis 60 Euro ohne Verdienstausfall und bis zu 75 Euro bei Verdienstausfall.

Möglich sind je nach zeitlichem Aufwand auch Stundensätze. Die sind übrigens nicht immer mindestlohngerecht. Es gehe dabei nicht um Lohnersatz, sondern um eine Entschädigung, klärt Hauptamtsleiter Ehrmann auf.

Bürgermeister-Stellvertreter in Pfinztal ist Roland Vogel

Roland Vogel (CDU) ist erster Bürgermeister-Stellvertreter in Pfinztal. Seine langjährige Erfahrung als Mitarbeiter der Karlsruher Stadtverwaltung kommt ihm in dieser Funktion zugute. „Mein Arbeitgeber, eben die Stadt Karlsruhe, hat mich bisher für Vertretungen immer freigestellt“, erzählt Vogel. Finanzielle Nachteile habe er dadurch nicht gehabt. Im Jahr, insbesondere in der Ferienzeit, können da schon einige Wochen Vertretung zustandekommen. Dies geschehe in enger Absprache mit Bürgermeisterin Nicola Bodner (parteilos).

Vogels Vorgänger, Frank Hörter (CDU), vertrat die Bürgermeisterin sogar mal über Monate. 15 Jahre war er stellvertretender Bürgermeister von Pfinztal. In einem Kurzstudium habe er sich darauf vorbereitet. „Als Stellvertreter muss man auch entscheidungsfreudig sein“, meint Hörter.

Mal gehe es um Personalangelegenheiten, mal um Streitigkeiten, die geschlichtet werden müssten, oder genauso um Bürgergespräche. Zudem sei es schon mal zu Disputen mit Amtsleitern gekommen. Im Gegensatz zum aktuellen Stellvertreter war (und ist) Hörter beruflich als Selbstständiger unterwegs. Den Verdienstausfall habe er hingenommen.

Einig sind sich Vogel und Hörter über die Besonderheit der Aufgabe – darüber, dass man während einer längeren Vertretungsdauer viel Verantwortung hat.