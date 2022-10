Ortschaftsrat von Pfinztal-Wöschbach stimmt geschlossen gegen seine Abschaffung

Ein deutliches Zeichen hat der Ortschaftsrat Wöschbach gesetzt: Nachdem die Ortsgremien der anderen Teile Pfinztals für ihre eigene Abschaffung gestimmt haben, will man in Wöschbach weitermachen. Verwaltung und Gemeinderat wirft man „Gutsherrenart“ vor.

Das war eindeutig und ein deutliches Zeichen an die Pfinztaler Verwaltung und den Gemeinderat. Einstimmig sprach sich der Wöschbacher Ortschaftsrat gegen die „Abschaffung der Ortschaftsverfassung“ aus. Damit wird es auch weiterhin und das – Stand heute – über die nächsten Kommunalwahlen hinaus einen Ortschaftsrat in Wöschbach geben.

Hätte der Ortschaftsrat, wie von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, mehrheitlich für die Abschaffung der Ortschaftsverfassung gestimmt, wäre er spätestens zu den Kommunalwahlen 2024 aufgelöst worden. Laut Gemeindeordnung können sich Ortschaftsräte nur selbst abschaffen.

Das „kleine gallische Dorf“ gibt sich nicht geschlagen

Ein bisschen mutet das Ganze wie das „kleine gallische Dorf“ an, das sich mehr oder weniger erfolgreich gegen eine Übermacht wehrt. In diesem Fall stellen die Übermacht der Gemeinderat und die Verwaltung. Bevor die Entscheidung in Wöschbach anstand, waren bereits die Ortschaftsräte von Berghausen, Kleinsteinbach und Söllingen der mehrheitlichen Grundsatzentscheidung des Gemeinderates gefolgt, die Ortschaftsverfassung in der bestehenden Form abzuschaffen. Mit jeweils vier gegen zwei Stimmen lösen sich die drei Ortschaftsräte damit bis zur Kommunalwahl 2024 auf.

Der Ortschaftsrat erbringt eine Beratungsleistung. Er ist bei Themen, die den Ortsteil direkt betreffen, anzuhören. Und er hat ein Vorschlagsrecht. Gunther Lipp, Ortschaftsrat

Bei dem Prozedere machen die „Gallier“ aus Wöschbach nicht mit. Im Gegenteil. Sie fordern das ein, was ihnen laut Gemeindeordnung zustehe. „Der Ortschaftsrat erbringt eine Beratungsleistung. Er ist bei Themen, die den Ortsteil direkt betreffen, anzuhören. Und er hat ein Vorschlagsrecht“, zitierte Gunther Lipp (CDU) aus der Gemeindeordnung.

Genaugenommen, so der Ortschaftsrat weiter, würden der Gemeinderat und die Verwaltung schon seit Jahren gegen diese „verbrieften Rechte“ des Ortschaftsrates verstoßen. „Wir werden einfach nicht ernst genommen. Und unsere Protokolle werden erst gar nicht gelesen“, wettern Wöschbacher Ortschaftsräte Richtung Verwaltung und Gemeinderat.

Ratsmitglieder in Wöschbach äußern ihren Verdruss

Für nicht weniger Verdruss im Gremium sorgte die Art und Weise, wie in Teilen des Gemeinderates und in der Verwaltung mit dem „Abschaffungsthema“ umgegangen worden sei. „Mich hat der Ablauf, wie das alles zustande kam, sehr befremdet“, meinte Matthäus Vogel (CDU). So jedenfalls stelle er sich demokratisches Wirken in der Gemeinde nicht vor.

Man hätte die Ortschaftsräte vorher anhören müssen. Und zur eigentlichen Sitzung, in deren Verlauf der Gemeinderat über das Thema beraten habe, seien die Ortschaftsräte nicht eingeladen gewesen.

Ein Bekenntnis für die Beibehaltung des Ortschaftsrates legte Thomas Vogt (SPD) ab. „Schließlich sitzen wir an der Basis – sind wir die ersten Ansprechpartner für unsere Bürger.“ Dass sie im Verlauf der wochenlangen Diskussion hin- und hergerissen gewesen sei, räumte Sonja Rothweiler (Grüne) ein. Pragmatisch sagte Martin Eisengardt (SPD): „Wenn wir uns nicht abschaffen, sind wir da.“

Neue Aufbruchstimmung im Alten Rathaus

Allein damit will es das Wöschbacher Ortsgremium nicht bewenden lassen – eben einfach nur da zu sein. „Wir sind ein Ortschaftsrat, der immer anders war. Nämlich tiefgründiger und einheitlicher“, so Ortsvorsteher Gebhard Oberle (CDU). Künftig „wollen wir probieren, die Wertigkeit des Ortschaftsrates in andere Bahnen zu lenken“, fasste er die Aufbruchstimmung zusammen.

Dass es den Ortschaftsräten damit ernst ist, vor allem auch damit, die Ortschaftsverfassung beizubehalten, zeigte das Abstimmungsergebnis. Es wurde übrigens nicht geheim abgestimmt. An der Sitzung nahmen auch die Gemeinderäte aus Wöschbach, Dagmar Elsenbusch (SPD) und Andreas Gutgesell (CDU), teil.