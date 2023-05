Eigentlich ist das Parkraumkonzept von Pfinztal vom Tisch. Andererseits doch nicht. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates nicht nur die Diskussion um das vorgestellte Parkraumkonzept, sondern ebenfalls die vorerst abschließende Abstimmung darüber.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung, das Parkraumkonzept in der vorliegenden Form umzusetzen, fand keine Mehrheit im Gemeinderat. Mehrheitlich beschieden wiederum wurde ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD und CDU. Darin wird angeregt, einige Vorschläge im Parkraumkonzept zu befürworten – andere indes abzulehnen.

Dass damit ein Großteil der im Parkraumkonzept erarbeiteten „Maßnahmen“ erst einmal keine Berücksichtigung finden werden, dürfte ein Großteil der Zuhörerschaft in der Kleinsteinbacher Hagwaldhalle gefreut haben, um nicht zu sagen, mit einem gewissen Maß an Genugtuung erfüllt haben. Gut 100 Bürger kamen, um genau diesen Punkt der Tagesordnung mitzuverfolgen.

Bürger aus dem Pfinztal bringen Fragen und Anregungen vor

Bei der Bürgerfragestunde nutzen sodann etliche die Gelegenheit, ihren Unmut über die im Parkraumkonzept vorgeschlagenen Punkte zu äußern. Das zumeist sachlich und themenbezogen. Der Tenor: Viele Bürger fühlen sich nicht ernst genommen.

So befand ein Anwohner aus der Blumenstraße in Söllingen, dass die versprochene Bürgerbeteiligung bei dem Thema „deutlich ausbaufähiger“ wäre. „Was ist aus den konstruktiven Begehungen vor Ort geworden?“, fragte ein Söllinger und gab sich gleich selbst die Antwort: „Nichts. Es gab keinen weiteren Dialog mit den Bürgern.“

„Zu wenig durchdacht“, lautete ein weiterer Kritikpunkt. „Da muss einiges nachgeschärft werden“, hieß es ebenso. Oder es wurde die mehr rhetorische Frage in den Raum gestellt, ob in dem Konzept überhaupt die Belange von Anwohnern eine Rolle spielen würden. Aber es gab auch Stimmen, die das Konzept begrüßten, die mehr Kontrollen und mehr Rücksichtnahme auf schwächere Verkehrsteilnehmer forderten.

Sehr bemüht, das von seinem Fachbüro erarbeitet Konzept zu verteidigen, war Frank Gericke von Modus Consult. Er verwies dabei immer wieder auf bindende Vorgaben der Straßenverkehrsordnung – zum Beispiel darauf, dass beim Gehwegparken für Fußgänger eine Mindestbreite von 1,50 Meter gelte, dass Fahrbahnen eine Mindestbreite von 3,05 Meter haben müssten, damit Rettungsfahrzeuge im Einsatzfall durchkämen. „Grobbefahrungen“ der Feuerwehr hätten eben gezeigt, dass man nicht jede Idee und jede Vorstellung im Rahmen der Bürgerbeteiligungen umsetzen könne.

Niemand hat einen Rechtsanspruch auf einen Parkplatz. Monika Lüthje-Lenhart , Gemeinderätin

Zustimmung fand das Gesamtkonzept bei der Zählgemeinschaft Grüne/Die Linke. Mit ein Hauptargument, vorgetragen von Monika Lüthje-Lenhart, war hierbei, dass „niemand einen Rechtsanspruch auf einen öffentlichen Parkplatz hat“. Genauso sah es Klaus-Helimar Rahn (ULiP). Angeregt wurde von der Zählgemeinschaft ein „Umsetzungskonzept mit Öffentlichkeitsarbeit“, das „Parkraumkonzept ein Jahr lang zu erproben mit dem Ziel, es optimiert weiterzuentwickeln“.

Grundsätzlich begrüßte Ulrich Roßwag namens der SPD-Fraktion ein „dringend notwendiges Parkraumkonzept“ für Pfinztal. Allerdings müsse nachgebessert werden – vor allem mit Blick auf die Anregungen der Bürger, die nicht immer genügend gewürdigt worden seien.

Wir wollen daran weiterarbeiten. Markus Ringwald, Gemeinderat

Nachholbedarf, ohne das Konzept generell infrage zu stellen, sah gleichfalls Markus Ringwald (CDU): „Wir wollen daran weiterarbeiten.“ Zudem, auch das sieht der Antrag von CDU und SPD vor, müssten viel stärker die Bereiche an der B10 und B293 im Konzept erfasst und berücksichtigt werden.

Laut dem Antrag sollen nun unter anderem in Berghausen die Bereiche Sommerstraße/Schlossgartenstraße/Oberlinstraße-Kelterstraße-Bärenstraße noch einmal überarbeitet werden, in Söllingen die Bereiche Jahnstraße-Blumenstraße, Waldstraße-Steinweg, in Kleinsteinbach die Ochsenstraße und in Wöschbach die Wesostraße.