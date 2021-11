Arbeiten gehen nach Winterpause weiter

Die Laubkreuzung an der B293 Berghausen soll im Dezember wieder befahrbar sein

Die Hauptarbeiten an der sogenannten Laubkreuzung (B293/B10) sind voraussichtlich am Samstag, 4. Dezember, abgeschlossen. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist die Nord-Ost-Beziehung in Pfinztal dann wieder in beiden Richtungen befahrbar. Allerdings sind diese Arbeiten stark witterungsabhängig, weshalb kurzfristige Änderungen möglich sind.