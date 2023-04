Die Feuerwehr hat am Montagabend in Pfinztal-Söllingen einen brennenden Bauwagen schnell löschen können. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe des Brandes.

Ein Bauwagen ist am Montagabend in Pfinztal-Söllingen aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge gegen 21 Uhr den brennenden Bauwagen in der Straße Im Bahnwinkel.

Der Zeuge wählte den Notruf. Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise von Zeugen.