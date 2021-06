Pfinztaler Bildhauerin Hedda Brahms zieht aus dem Lockdown noch einmal Schaffenskraft

Es duftet nach frischgebackenem Brot, als Hedda Brahms ihrem Besuch die Tür öffnet. Schnell schaut sie nochmal in die Küche, ob das Backwerk auch gelingt. Dann widmet sich die Künstlerin dem Gast: „Darf ich Sie herumführen? Es gibt hier so einiges zu zeigen.“

Die Bildhauerin hat recht. Ihr Haus in Kleinsteinbach ist gespickt mit Figuren aus Holz und Bildern in Pastelltönen. Reliefstrukturen sind hier und dort an den Wänden, zu Spiralen modellierter Gips, der den einst glatten Wänden Struktur verleiht. „Mein Leben ist das Gestalten“, sagt sie. „Corona? Die Zeit hat mich produktiver werden lassen.“

Schon früh hat sie mit dem Gestalten begonnen, in ihrer Kindheit in Brandenburg an der Havel. Geboren 1943, aufgewachsen im Nachkriegsdeutschland. „Im Alter von fünf habe ich angefangen mit dem Stockschnitzen. Und sogar später, als ich eigentlich Nachhilfeunterricht in Englisch bekommen sollte, habe ich mit der Nachhilfelehrerin mehr geschnitzt als Englisch gelernt“, blickt sie zurück. Auch Gips und Ton verlieh sie Form.