Pfinztal kann im kommenden Jahr mit einem Plus im Haushalt rechnen - das liegt auch am Sparwillen des Gemeinderates.

Die Haushaltsverabschiedung der Gemeinde Pfinztal flutschte diesmal wie das sprichwörtliche Zäpfchen. Im Schnelldurchlauf stellte Kämmerer Thomas Sturm die Eckdaten vor.

Auf die üblichen Haushaltsreden wurde fraktionsübergreifend verzichtet. Grundlage dafür war ein Beschluss des Ältestenrats. Zum einen sollte damit in der „analogen“ Gemeinderatssitzung coronabedingt Zeit gespart werden, zum anderen war so manchem Gemeinderatsmitglied die Zeit davongelaufen, sich in Form eines längeren Haushaltsredebeitrags auf die Haushaltsverabschiedung vorzubereiten.

Dabei handelt es sich um ein hausgemachtes Problem. In der Vergangenheit wurde der jeweilige Haushalt im ersten Quartal des neuen Haushaltsjahrs verabschiedet. Für Beratungen und die Anfertigung von Haushaltsreden blieb genügend Zeit. Beim Doppelhaushalt 2022/23 sah es anders aus. Der Wunsch, dass der Doppelhaushalt noch in diesem Jahr beschlossen werden sollte, kam aus dem Gemeinderat.

Pfinztal rechnet mit Haushaltsplus von 772.000 Euro

In den Haushaltsberatungen hatte sich das Gremium in den zurückliegenden Wochen recht intensiv mit dem Doppelhaushalt beschäftigt. Das Ergebnis, wenngleich sich nicht alles auf die Beratungsresultate zurückführen lässt, kann sich sehen lassen.

Für 2022 wird laut Sturm mit einem ordentlichen Ergebnis von 772.000 Euro gerechnet. 2023 soll es sogar über 3,4 Millionen Euro betragen. Kurzum: Für beide Haushaltsjahre geht der Kämmerer davon aus, dass die Gemeinde mehr ordentliche Erträge als ordentliche Aufwendungen erwirtschaftet.

Ein Grund dafür dürfte der mitunter vorhandene Sparwillen des Gemeinderats sein. Überdies erhält Pfinztal für 2022 und 2023 ein deutliches Plus an Schlüsselzuweisungen (Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich).

Mehreinnahmen aus der Einkommenssteuer erwartet

Obendrein darf die Gemeinde nach aktuellem Stand mit Mehreinnahmen aus der Einkommensteuer rechnen. Allerdings, und darin liegt mit die Krux des kommunalen Finanzausgleichs, folgt in zwei Jahren eine Neuberechnung. Je mehr Einnahmen eine Kommune hat, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie am Ende.

Ganz unkommentiert blieb die Haushaltsverabschiedung dann doch nicht. Auf BNN-Anfrage äußerten sich die Fraktionssprecher zum Doppelhaushalt 2022/23.

Eine „Verbesserung der Einnahmenseite“ fordert Markus Ringwald (CDU): „Dies sollte aber nicht kurzfristig über die Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer erfolgen. Es ist an der Zeit, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nachhaltig und dauerhaft durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen zu steigern.“

Keine Diskussion will Dagmar Elsenbusch (SPD) über „sinnvolles Sparen versus sinnvolles Investieren“ aufkommen lassen: „Es ist Aufgabe der Gemeinde und uns ein großes Anliegen, unsere Schulen und Kindergärten zu unterhalten und öffentliche Gebäude zu sanieren.“

Grüne wollen bei Kinderbetreuung nicht sparen

Ein vehementes Nein legt Monika Lüthje-Lenhart (Zählgemeinschaft Grüne/Die Linke) beim Thema Streichungen ein: Nicht vertretbar sei dies unter anderem bei der Kinderbetreuung, den Schulen oder bei den Ausgaben für Klimaschutz.

Für Klaus-Helimar Rahn (ULiP) sind diesmal die „allermeisten der beschlossenen Investitionen keine Wünsch-dir-was-Maßnahmen, sondern notwendige oder mehrheitlich beschlossene“. In Sachen Kreditaufnahme (rund 5,7 Millionen Euro) sprach Andreas Hruschka (Bürgerliste) von einem „überschaubaren Betrag zum Wohle aller Pfinztaler“.