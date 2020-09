Pfinztaler Kämmerer erwartet ein schwieriges Jahr 2021

Die Corona-Pandemie hat natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzen und das öffentliche Leben in einer Gemeinde. Die BNN haben sich in Pfinztal umgeschaut.

Die Corona-Pandemie hat die Gemeinde Pfinztal finanziell nicht so schlimm getroffen, wie das zunächst befürchtet wurde. Wie Kämmerer Thomas Sturm gegenüber den BNN versichert, sei man „mit einem blauen Auge davongekommen“. So sei beispielsweise das Gewerbesteuer-Aufkommen vermutlich rund 300.000 Euro unter dem Planansatz, liege aber immer noch zwischen 4,5 und 5 Millionen Euro.

Im vergangenen Haushaltsjahr lag das gesamte Steueraufkommen der 18.600-Einwohner-Kommune um die 23, 24 Millionen Euro (inklusive Gewerbesteuer), rund drei Millionen über dem Jahr 2018. Die Kehrseite der Medaille: Im kommenden Jahr steigen die Umlagen, die die Gemeinde zu entrichten hat, wieder an. „2021 wird ein schwieriges Jahr“, ist der Kämmerer überzeugt. Derzeit ringe man in der Kämmerei um den Haushalts-Ausgleich; Details wolle er aber vor der Gemeinderatssitzung nicht nennen.

Investitionen werden trotzdem nicht zurückgefahren

Anders als in vielen Gemeinden würden die Investitionen in Pfinztal auch in Corona-Zeiten nicht zurückgefahren. „Das wäre kontraproduktiv“, sagt Thomas Sturm. Im Energiebereich habe man schon langfristig durch Contracting Kosten gesenkt - in anderen Bereichen seien die Möglichkeiten von Einsparungen begrenzt.