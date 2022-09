Auch Hans-Ulrich Rülke macht Peter Hakenjos keine Hoffnung: Der FDP-Fraktionsvorsitzende im baden-württembergischen Landtag lehnt eine Abschaffung des Friedhofszwangs ab.

In einem Schreiben an Hakenjos argumentiert Rülke: „Für uns war ein wesentlicher Grund, an der Friedhofspflicht festzuhalten, dass damit jeder Angehörige eines Verstorbenen auf einem öffentlichen Friedhof einen frei zugänglichen Ort der Trauer hat.“ Ein Wegfall der Verbindlichkeit könne dazu führen, „dass dies nicht mehr möglich ist“.

Hakenjos, ein pensionierter Lehrer aus Pfinztal-Kleinsteinbach, hatte gegen den Friedhofszwang bei Urnenbestattung Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Damit war er ebenso gescheitert wie mit einer Petition, die er beim Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtages eingereicht hatte. Im Anschluss hatte der Kleinsteinbacher die Fraktionsvorsitzenden des Landtages angeschrieben.

Hakenjos, der in seinem eigenen Garten bestattet werden will, beruft sich auf Artikel 2 des Grundgesetzes. Darin steht: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ Nach seiner Auffassung zählt dazu auch die freie Wahl des Bestattungsortes.

FDP-Mann Rülke sieht das anders: Ein Wegfall des Friedhofszwangs ist aus seiner Sicht problematisch, „wenn sich die Urne bei einem Angehörigen befindet und damit für andere nicht zugänglich ist“.