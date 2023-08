Wertsachen gefunden: Großeinsatz bei Vermisstensuche im Pfinztal

Die Polizei hatte am Donnerstag eine Vermisstensuche im Pfinztal eingeleitet. Grund dafür, waren hinterlassene Wertgegenstände, welche am Pfinzufer im Bereich der Karlsruher Straße in Berghausen aufgefunden wurden, heißt es in der Mitteilung der Beamten.

Ein Anrufer hatte die Polizei am Donnerstag gegen 8.30 Uhr über die Hinterlassenschaften informiert. Unter den Gegenständen befand sich unter anderem ein Ausweis.

Es ergaben sich Hinweise darauf, dass sich der Eigentümer möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befände. Zur Suche wurden die Feuerwehr, DLRG-Taucher, eine Drohne, Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber hinzugerufen.

Vermisste Person wurde gefunden

Dank eines Zeugenhinweises konnte die vermisste Person durch eine Polizeistreife an der Pfinz wohlauf angetroffen werden. Sie war in Richtung Söllingen unterwegs.