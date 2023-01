Der Berghausener Unternehmer Rudolf Stier ist am 31. Dezember im Alter von 86 Jahren gestorben. Wie seine Familie mitteilte, findet die Trauerfeier für den Senior-Chef der Trauerhilfe Stier am Samstag, 14. Januar, um 14 Uhr in der evangelischen Marienkirche in Pfinztal-Berghausen statt.

Stier hatte 1970 die Geschäftsführung der Trauerhilfe übernommen, die sein Großvater Wilhelm Stier 1902 in Berghausen gegründet hatte. Heute bietet das Familienunternehmen an drei Standorten in Karlsruhe, Nürnberg und Berghausen Bestattungen und Trauerbegleitung an.

Trauerhilfe Stier war bekannt für KSC-Sponsoring

Seit 2021 ist die Trauerhilfe Stier Sponsor des KSC und präsentiert bei Heimspielen die Aufstellung der Gästemannschaft. Zum sportlichen Sponsoring gehört auch, dass das Stadion in Berghausen Trauerhilfe-Stier-Stadion heißt.

Wegbegleiter können am Montag, 9. Januar, von 10 bis 18 Uhr bei der Trauerhilfe Stier in Karlsruhe (Gerwigstraße 10) oder am Samstag, 14. Januar, von 11.30 bis 12.30 Uhr auf dem Friedhof in Berghausen Abschied von „Rudi“ Stier nehmen. Im Anschluss erfolgt die Beisetzung auf dem Berghausener Friedhof.