Das hätte sich Wolfgang Kröner so auch niemals vorstellen können. „Dass der schmale Bocksbach, der sonst so wenig Wasser führt, dermaßen über die Ufer tritt, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das Wasser stand ja bis zur B10“, erinnert sich der Fachbereichsleiter Gremien und Verwaltung der Gemeinde Pfinztal.

Die Folge des heftigen Hochwassers im Juni: Der vor gut 20 Jahren angelegte Skulpturenweg Pfinztal wurde zum Opfer der Wassermassen. Vier der rund 30 Skulpturen wurden massiv beschädigt. Die Holzbrücke wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, auch die Befestigung des idyllisch angelegten Spazierwegs in Kleinsteinbach litt unter den Wassermassen. Doch in der Zwischenzeit ist der Bauhof ausgerückt und hat die schwersten Schäden beseitigt.

„Der Weg ist wieder offen und begehbar. Mir liegt der Skulpturenweg sehr am Herzen. Schön, dass er wieder besucht werden kann“, sagt Kröner erleichtert. Dennoch: Eine Skulptur ist unwiederbringlich zerstört und konnte nicht mehr repariert werden. Eine zweite wurde mittlerweile wieder hergestellt. „Bei zwei weiteren arbeiten die Künstler gerade an der Wiederherstellung. Ein Gutachter war da, wir haben uns mit der Versicherung geeinigt. So können die Künstler gegen eine Entschädigung ihre Kunst wieder erneuern.“ Zur Versicherungssumme wollte er sich nicht äußern.

Schäden an den Skulpturen werden mit eingearbeitet

Eine Künstlerin, deren Arbeit von dem Hochwasser betroffen war, ist Karin Siegel. Ihr Objekt „Fangnetz aus Metallgittern“ wurde von den Wassermassen verbogen, die Keramikteile sind teilweise zerstört. „Ich arbeite derzeit intensiv an der Wiederherstellung des Fangnetzes. Die Schäden an den Metallteilen sollen dann mit eingearbeitet werden. Derzeit werden die Keramikteile getrocknet und gebrannt“, sagt die Künstlerin, die ihr Atelier im Großraum Stuttgart hat. Sie sei von der Zerstörung durch das Wasser überrascht gewesen, aber als Kreative sehe sie auch die neuen Möglichkeiten, die sich bieten, wenn die Kunst überarbeitet werden kann.

So kann Neues entstehen. Es kann sogar noch besser werden. Karin Siegel Künstlerin

„Wenn man so will, dann hat der Bocksbach die Metallgitter durchaus reizvoll verbogen und letztlich weitgehend intakt gelassen. Die durch den Baumstamm zerstörten Teile ragen so lebendig verbogen in den Himmel. So kann Neues entstehen. Es kann sogar noch besser werden.“ Die Künstlerin sieht im Chaos durchaus auch eine neue Chance.

Ärgerlich für die Gemeinde Pfinztal ist, dass eigentlich Anfang Juli eine Vernissage mit acht neuen Skulpturen hätte stattfinden sollen. Die Ausstellung fiel nun buchstäblich ins Wasser. Das könne jedoch nachgeholt werden, so Kröner.

Viel wichtiger ist ihm, dass die Veranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Skulpturenweges in Kleinsteinbach vom 18. bis zum 19. September ordnungsgemäß über die Bühne gehen kann. Und es sieht aktuell ganz danach aus. Die letzten Schönheitsreparaturen an der Anlage, die an der Landkreisgrenze zwischen Karlsruhe und Pforzheim angesiedelt ist, sind erfolgt, während die Künstler der zerstörten Objekte mit Hochdruck an ihrer Erneuerung arbeiten.

„Der Frust und der Ärger am Anfang war natürlich groß, als man das Schadensbild gesehen hat“, so Kröner. „Die Feuerwehr war massiv im Einsatz. Aber jetzt sieht es wieder recht gut aus. Gerade Wanderer, Touristen und Radfahrer, die den Weg oft nutzen, können gerne wiederkommen.“