Landtagsabgeordnete will Sparkassen-Filiale in Pfinztal retten

Christine Neumann-Martin (CDU) setzt sich nach eigenen Angaben für den Erhalt der Sparkassenfiliale in Söllingen ein.

Umwandlung in SB-Filiale

Wie die Landtagsabgeordnete in einer Pressemitteilung bekanntgab, habe sie die Sparkasse Karlsruhe darum gebeten, ihre Zweigstelle im Pfinztaler Ortsteil zumindest mit verkürzten Öffnungszeiten weiterzubetreiben.

„Ein Rückzug der Sparkasse in der Fläche schadet nicht nur der Sichtbarkeit der Sparkasse“, so Neumann-Martin. „Es ist auch ein schlechtes Zeichen für die Teilhabe der älteren und nicht digital affinen Generation in unserer Gesellschaft.“

Die BNN hatten am Montag darüber berichtet, dass die Sparkasse ihren Söllinger Standort zum 1. August in eine SB-Filiale umwandeln will. Die Pfinztaler CDU hatte diese Entscheidung kritisiert.