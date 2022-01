Autofahrer müssen nun wieder tapfer sein: Die Bundesstraßen 10 und 293 in Berghausen werden für den Verkehr wieder gesperrt. Die Fahrbahnerneuerung soll bis in den Mai hinein dauern.

Im Pfinztaler Ortsteil Berghausen werden voraussichtlich ab Montag, 31. Januar, die Bauarbeiten an den Bundesstraßen 10 und 293 wieder aufgenommen, so das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe in einer Mitteilung.

Die Arbeiten sollen nach jetziger Planung etwa 14 Wochen dauern, bis Freitag, 7. Mai – jene Sanierungsmaßnahmen, die nur die B10 betreffen, sollen bis Montag, 11. März, abgeschlossen sein.

Mit der Wiederaufnahme der Straßenarbeiten werden die bereits 2021 geltenden Umleitungsstrecken wieder eingerichtet, so das RP. Damit werden die beiden Bundesstraßen wieder über mehrere Wochen hinweg für den Durchgangsverkehr gesperrt. An der B293 werden darüber hinaus Schranken installiert. Sie sollen die Durchfahrt für Busse und Rettungsdienste regeln.

B10 und B293 in Berghausen dicht: Umleitung wieder über die B3

Der Verkehr über B10/B293 nach Walzbachtal wird wieder über die B3 und die Jöhlinger Straße in Weingarten geführt. Wer nach Söllingen oder Pforzheim fahren möchte, muss über die B3 nach Süden und dann über die Rittnertstraße via Stupferich in Richtung Kleinsteinbach.

Der Anliegerverkehr aus und nach Karlsruhe wird erneut über die innerörtliche Umleitung (Gewerbestraße aus Richtung Karlsruhe, die Weiherstraße in Richtung Karlsruhe) abgewickelt. Die Straße an der Laubkreuzung soll zumindest in der Nord-Ost-Verbindung in beiden Richtungen befahrbar sein.

Wie das RP weiter mitteilt, ist noch einiges zu tun auf beiden Bundesstraßen. So wird die B10 in Berghausen zwischen Tannenstraße und Georgstraße grundlegend saniert. An der Laubkreuzung in Berghausens Mitte wird die Ampel erneuert. Außerdem wird der Gehweg an der Kreuzung neugestaltet.

Auf der B293 muss der bisher ausgesparte Bereich zwischen der Oberlinstraße und dem Beginn der Grundwasserwanne saniert werden – dort könne mit halbseitiger Sperrung der Verkehr weiter fließen, so das RP. Weiter wird die Einmündung der Weiher- und der Gewerbestraße in die B293 umgebaut. Dabei wird der Gehweg verbreitert und die Rampe zur Fußgängerampel barrierefrei ausgebaut.

Auch die Einmündung der Brückstraße in die B293 wird baulich angepasst. Ist der Knotenpunkt aktuell insbesondere für Radfahrer noch ein Unfallhäufungspunkt, soll er nach den Arbeiten eine verbesserte Radfahrersicherheit gewährleisten. Im Zuge des Umbaus wird auch der Überbau der Pfinzbrücke teilweise erneuert und umgestaltet.

Nur bei passendem Wetter kann der Termin gehalten werden

Entlang der Grundwasserwanne werden die umlaufenden gemeinsamen Geh- und Radwege erneuert und dabei auch mehrere hundert Meter Geländer ersetzt. Dies gilt auch für die Fußgängerbrücke über die Straße An der Bahn. Aufgrund der damaligen Überschneidungen mit Gemeindearbeiten wurden auf der K3541 stellenweise nur provisorische Asphaltschichten eingebaut. Diese werden nun aus- und endgültig eingebaut.

Die Behörde betont, dass dieser Zeitplan nur bei günstigem Wetter einzuhalten ist. Frost oder starke Niederschläge würden den Baufortschritt behindern. So sei eine Verdichtung von feuchtem Boden nicht möglich. Auch Asphaltarbeiten setzten entsprechend trockene Witterungsverhältnisse voraus, um nicht später mit Folgeschäden an der Fahrbahndecke rechnen zu müssen.

Im vergangenen Jahr waren die Bauarbeiten wiederholt Anlass für Unzufriedenheitsbekundungen der Autofahrer und der Anwohner. Die Maßnahme wurde wegen widriger Witterungszustände mehrfach verlängert – und damit auch die lästigen Umleitungen für Berufspendler. Einige Anwohner beklagten sich, weil sie nicht mehr ohne weiteres mit dem Auto an ihre Grundstücke fahren konnten.