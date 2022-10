In der Vorsaison musste die Spielvereinigung noch in die Abstiegsrunde, stand am Ende gerade mal drei Zähler über dem Strich. Zudem hatte der Club im Sommer „schmerzhafte Abgänge“ zu verzeichnen, wie Abteilungsleiter Klaus Vogel feststellt. Das man jetzt von oben grüßt, das hänge mit den neuen Trainern zusammen. „In erster Linie mit Alexander Schwenk, aber auch mit Manfred Kern von der zweiten Mannschaft, der gut zuarbeitet“, sagt Vogel. Wie Schwenk es gelingt, Woche für Woche das Optimale herauszuholen aus dem Team, sei beeindruckend. Für Spektakel ist stets gesorgt: Söllingen hat mit dem FC Neureut die beste Offensive (31 Tore), kassierte allerdings auch schon 24 Treffer. „Da müssen wir definitiv stabiler werden“, weiß Vogel. Allerdings habe man in der Abwehr wegen Verletzungen auch am meisten umstellen müssen bislang. Das Selbstvertrauen ist freilich mittlerweile so groß, dass man auch eine schwächere Halbzeit wie zuletzt beim 4:3 gegen den TSV Auerbach übersteht. Gelenkt vom Mittelfeldstrategen Rafale Steppacher bezwang Söllingen zuvor schon Landesliga-Absteiger FC Neureut und siegte sowohl in Stupferich als auch in Weingarten. Platz eins ist also kein Zufall. Um aber das Saisonziel Nichtabstieg zu korrigieren, „dafür ist es eindeutig zu früh“, betont Vogel. Die Söllinger Marschrichtung lautet: Auf der Euphoriewelle reiten - und zwar so lange wie möglich.