Gefahr nach Starkregen

Steigender Bocksbach weckt in Pfinztal-Kleinsteinbach die Erinnerung an die Flutnacht 2021

Als zu Beginn des Monats der Bocksbach drohte, sein Bachbett zu verlassen, wurden für die Menschen in Kleinsteinbach Erinnerungen an eine Flutnacht in 2021 wieder ganz real.