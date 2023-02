Überfall auf Edeka und Taxifahrer in Berghausen - Täter auf der Flucht

Ein Raubüberfall auf einen Supermarkt hat am Montagabend für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Ein Mann betrat gegen 20 Uhr den Edeka in Berghausen und forderte an der Kasse Geld. Dabei drohte er mit einem Messer und Reizgas. Als er das Geld nicht bekam, sprühte er mit dem Pfefferspray. Dabei wurde ein Kunde des Marktes leicht verletzt.

Der Täter flüchtete ohne Beute und setzte sich in ein vor dem Markt wartendes Taxi. Nach kurzer Fahrt überfiel der Mann den Taxifahrer und erbeutete einen kleinen Geldbetrag. Er flüchtete schließlich über die anliegenden Felder.

Hubschrauber im Einsatz

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot. Auch ein Hubschrauber kam dabei zum Einsatz. Bisher blieben die Fahndungsmaßnahmen ohne Erfolg.

Der Täter soll laut ersten Zeugenaussagen ca. 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Bei der Tat trug er dunkle Kleidung und eine Sonnenbrille. Weitere Informationen werde die Polizei im Laufe des Vormittags veröffentlichen, sagte eine Polizeisprecherin.