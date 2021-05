Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall an Engstelle in Berghausen

Bei einem Unfall am Dienstag in Berghausen ist ein Autofahrer einfach weitergefahren. Um den geflüchteten Fahrer zu finden, hat die Polizei nun einen Zeugenaufruf gestartet.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Gewerbestraße in Pfinztal-Berghausen. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte der gesuchte Wagen auf der Bundesstraße 10 in einer Engstelle ein anderes Fahrzeug, dies teilte die Karlsruher Polizei mit.

Auf Höhe der Hausnummern 24 bis 26 kam es zur Kollision, wobei der Außenspiegel des geflüchteten Wagens die Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Autos der Marke „Range Rover“ zerkratzte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Ohne sich zu Kümmern fuhr der BMW-Fahrer auf der Umleitungsstrecke in Richtung Jöhlingen davon. Nun sammelt die Karlsruher Polizei Hinweise, um den Fahrer zu ermitteln.

Gesucht wird ein weißer 1er-BMW vom Typ F40, der laut Aussage des Geschädigten mit einem M-Sportpaket modifiziert war. Außerdem soll das Fahrzeug mit silberfarbene Alurädern ausgestattet gewesen sein.

Polizei sucht Zeugen Zeugen und Personen, die Hinweise zum gesuchten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter (07 21) 94 48 40 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.