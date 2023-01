Unfallflucht

Unbekannter flieht von Unfallstelle in Pfinztal

Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend in Pfinztal kurz nach dem Ortseingang Kleinsteinbach einen Unfall verursacht. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden Auto. Im Anschluss floh der Unfallverursacher zu Fuß.