Unbekannter setzt zwei Seidenhühner-Hähne in Pfinztaler Stall aus

Ein Unbekannter hat in der Halloweennacht am Sonntag zwei Seidenhühner-Hähne in einen Stall in der Ruhesteinstraße in Pfinztal-Kleinsteinbach gemogelt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die beiden Vögel schnell entlarvt, denn sie gaben am Morgen laute Weckrufe von sich und waren durch ihr wuscheliges Gefieder leicht von den übrigen Stallbewohnern - ausschließlich Hühner - zu unterscheiden.

Ersten Ermittlungen zufolge hat sich ein Unbekannter über das Feld an den Stall herangepirscht und die Hähne über den Zaun geworfen. Unklar ist, ob es sich um einen Halloweenscherz handelt oder ob der Unbekannte sich lediglich der beiden Tiere entledigen wollte.

Die Tierrettung sucht nun nach einem neuen Zuhause für die beiden Seidenhühner.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer (07 21) 4 90 70 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.