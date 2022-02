Unbekannter sprengt mit Böller Briefkasten in Berghausen

Ein Briefkasten in Berghausen ist in der Nacht zum Freitag mit einem Feuerwerkskörper demoliert worden. Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ermittelt.

In der Nacht zum Freitag

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Freitag einen Briefkasten in der Straße „An der Bahn“ in Berghausen zerstört.

Wie die Beamten informierten, zündete der Täter einen Feuerwerkskörper am oder im Briefkasten eines Wohnanwesens an.

Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 50 Euro geschätzt.

Sicherheitskamera filmte den Täter

Dank einiger Aufnahmen einer Überwachungskamera gibt es Hinweise zu dem Täter wie etwa, dass er zwischen 1,75 und 1,90 Meter groß ist.

Weitere Ermittlungen zu dem Fall hat das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach übernommen.