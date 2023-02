Unbekannter zerkratzt elf Fahrzeuge in Pfinztal-Berghausen

Eine unbekannte Person hat am Wochenende mit einem spitzen Gegenstand etliche geparkte Autos in Pfinztal-Berghausen beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mit einem spitzen Gegenstand hat eine bisher unbekannte Person in der Schlossgartenstraße in Pfinztal-Berghausen zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag 11.30 insgesamt 11 Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei teilte mit, dass die Autos zwischen den Einmündungen Selmnitzstraße und An der Roßweide geparkt waren. Sie wurden alle an der linken Seite beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 25.000 Euro.

Zeugen sowie Geschädigte können sich unter (07 21) 4 90 70 mit der Polizei in Verbindung setzen.