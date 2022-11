Diebesgut unbekannt

Verdächtiger gesichtet: Unbekannte brechen in unbewohntes Haus in Pfinztal ein

Einbrecher haben es innerhalb der letzten Woche geschafft, in ein Einfamilienhaus in Berghausen einzubrechen. Eine Augenzeugin hatte in dem Zeitraum einen Verdächtigen beobachtet.