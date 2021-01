Auf dem Heuberg zwischen Weingarten und Jöhlingen soll ein Windpark mit fünf Windrädern mit einer Höhe von 247 Metern und einem Rotordurchmesser von 162 Metern entstehen. Der Standort befindet sich komplett auf Weingartener Gemarkung. Entscheiden über diesen Standort wird deshalb ausschließlich der Weingartener Gemeinderat. Die EnBW informierte aber auch die Walzbachtaler Gemeinderäte über das Projekt.

Der Projektbeauftragte Matthias Trenkel betonte dort, dass die Planung noch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen werde. Zum Thema Windhöffigkeit werden Messungen bis in eine Höhe von 220 Meter vorgenommen. Seine Erwartungen gehen von einer Windhöffigkeit von 6,1 Meter pro Sekunde aus. Pro Anlage erwarte er einen Stromertrag von 5,6 Megawatt, für den ganzen Park mit fünf Anlagen von 28 Megawatt. Die Schallbelästigung verglich er mit der einer Waschmaschine. Im Jöhlinger Ortsrand sei mit einem Lärmpegel zu rechnen, der vergleichbar sei mit dem einer Bibliothek. Jöhlingen sei aber – anders als Weingarten – vom Schattenwurf betroffen. Während die nach Westen ansteigende Topografie Weingarten schütze, entstehe in Jöhlingen mit einem Schwerpunkt in der Weingartener Straße ein kritischer Punkt. wai